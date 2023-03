Tragedia in provincia di Frosinone, poliziotto trovato morto nella sua abitazione

Tragedia in provincia di Frosinone, poliziotto trovato morto nella sua abitaz...

Tragedia in provincia di Frosinone, dove nella serata di ieri un poliziotto è stato trovato morto nella sua abitazione. Da quanto si apprende dai media locali lo stimato e conosciuto 48enne L.S. giaceva senza vita in casa alla periferia della “Città dei Papi” Anagni, a circa 15 chilometri a nord del capoluogo della Ciociaria. Il dramma si è consumato in località Vignola nella serata di ieri, 10 marzo.

Poliziotto trovato morto nell’abitazione

In quel frangente e luogo un poliziotto di 48 anni è stato trovato morto nella propria abitazione e da quanto si apprende a fare la terribile scoperta sono stati proprio i genitori dell’uomo. I due hanno allertato i soccorritori dell’Ares 118 ed un’ambulanza è partita a razzo dal nosocomio più vicino ma purtroppo i soccorsi giunti sul posto si sono rivelati inutili. I media non escludono il tragico gesto estremo e volontario.

Sposato e padre di due figli piccoli

La vittima era sposata e con due figli piccoli e prestava servizio alla Questura di Roma. La notizia della morte del 48enne ha gettato la comunità anagnina nello sconforto assieme ai colleghi del poliziotto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della territoriale per i rilievi del caso e per comprendere cause e dinamiche del dramma.