Un 46enne è deceduto in un violento incidente sull'autostrada A1 tra Anagni e Colleferro: nello schianto sarebbero coinvolti tre mezzi.

Incidente mortale sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Nello scontro è morto un uomo di 46 anni. Il sinistro si è verificato in data 9 marzo al km 598 intorno alle 7:30.

Il sinistro avrebbe visto coinvolti tre mezzi: un tir di grandi dimensioni, un furgone e un’auto. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare le reali cause dello scontro. Tuttavia, stando alle prime notizie rese note, il primo impatto si sarebbe verificato tra il furgone e la macchina (procedenti nella medesima direzione) e in seguito con il tir, coinvolto nello scontro solamente in un secondo momento.

A1, scontro mortale tra Anagni e Colleferro

Ancora non si sa chi sia la vittima

Non sarebbe stata ancora resa nota l’identità della vittima 46enne. L’uomo, dopo essere stato coinvolto nell’incidente, è stato estratto vivo dalle lamiere della sua vettura. È stato in seguito trasferito d’urgenza in ospedale e qui ricoverato in gravi condizioni. L’intervento di soccorso sanitario e meccanico ha avuto una durata di oltre due ore.