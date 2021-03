Il padre stava uscendo in retromarcia dal parcheggio quando ha investito il bimbo.

Una vicenda drammatica si è verificata a Modugno, in provincia di Bari. Un bimbo di soli 18 mesi è stato investito da un’auto guidata dal padre. L’uomo, uscendo da un parcheggio, non si è accorto che il piccolo fosse dietro al mezzo di trasporto.

È morto a causa del trauma riportato. I familiari hanno assistito alla tragedia senza potere fare nulla. Adesso le forze dell’ordine stanno tentando di chiarire i dettagli della vicenda attraverso le immagini delle telecamere presenti nel luogo.

La morte del bimbo

Il bimbo di 18 mesi, di nazionalità cinese, è stato investito la sera di sabato 6 marzo. Il padre stava uscendo da un’area di parcheggio quando, in retromarcia, lo ha travolto.

I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi ed il piccolo è stato trasportato all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. I medici, tuttavia, non sono riusciti a salvarlo. Le ferite riportate nel tragico incidente erano troppo gravi.

Non è purtroppo la prima volta che una giovanissima vita viene spezzata in queste circostanze. A luglio un bambino di due anni è morto in un incidente molto simile. Adesso spetterà alle autorità chiarire nei dettagli la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.