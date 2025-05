Benzina e Gasolio sono le osservate speciali dei prezzi per gli italiani, era solo di pochi giorni fa la notizia di una diminuzione dei prezzi alla pompa per la benzina e di un aumento del gasolio per scoraggiarne l'utilizzo. Ora la situazione è di nuovo cambiata, vediamo come. La benzina aumenta e...

Benzina e Gasolio sono le osservate speciali dei prezzi per gli italiani, era solo di pochi giorni fa la notizia di una diminuzione dei prezzi alla pompa per la benzina e di un aumento del gasolio per scoraggiarne l’utilizzo. Ora la situazione è di nuovo cambiata, vediamo come.

La benzina aumenta ed il gasolio diminuisce, cosa succede

Per il gasolio si registra il sesto calo consecutivo a seguito di un ribasso dei prezzi al barile nel mediterrano e di contro la benzina aumenta sensibilmente, non a caso IP l’ha messa ad un centesimo in più rispetto a prima, come riporta Ansa.it

Tamoil ha registrato un calo di un centesimo sul gasolio, una buona notizia per chi è in possesso di un’automobile diesel e la utilizza per spostarsi.

Ecco i prezzi rilevati nella giornata del 22 maggio

I prezzi rilevati da StaffettaQuotidiana alle 8 di mattina per la benzina registravano un prezzo invariato per 18 mila impianti che vede la benzina al self-service a 1,703 euro e il gasolio a 1,603 euro/litro.

La benzina al servito sale a 1,843 euro al litro ed il gasolio a 1,746 euro al litro.

Ora bisognerà vedere se ci saranno altri cambiamenti per i cittadini.