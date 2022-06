Benzina, con l’embargo risalgono i prezzi: la verde torna a 2 euro al litro

Dopo l'annuncio dell'embargo dell'Unione Europea sul greggio russo, in Italia si registra un nuovo caro carburanti: il prezzo della benzina sale a 2 euro

Il prezzo dei carburanti in italia è tornato alle stelle, dopo qualche settimana in cui si era registrata un’inversione di tendenza e una contrazione del costo al litro. Il motivo è molto semplice: l’embargo dell’Unione Europea sul greggio russo.

Caro carburanti, il prezzo della benzina torna a schizzare alle stelle: la verde costa oltre 2 euro al litro

Secondo quanto elaborato da Quotidiano Energia che, come sempre, si occupa di registrare i prezzi anche dei carburanti, si è osservato che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,914 euro al litro (con il valore precedente che era di 1,902). I gestori all’Osservaprezzi del Mise hanno comunicato che anche il diesel self è cresciuto, portandosi a 1,831 euro al litro (da 1,821).

Nel servito la verde sale a 2,049 (da 2,037), mentre il diesel a 1,973 (da 1,963).

Lo sconto sulle accise, l’idea di Mario Draghi

Anche osservando alle prossime settimane, il consumatore vede solo nubi scure di fronte a sè. Il piano di riduzione delle accise, attuato dal governo Draghi in tempi non sospetti, scadrà il prossimo 8 luglio, e il prezzo dei carburanti tornerà di nuovo a salire.

Lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri sta però pensando ad un nuovo piano che costerà 900 milioni al mese e che durerà sino al termine del 2022.