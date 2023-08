Un uomo di 57 anni è morto scivolando nel fiume Brembo: lo sventurato stava camminando a bordo del corso d’acqua quando ha perso l’equilibrio cadendo in acqua. L’episodio è accaduto nella mattina del 23 agosto intorno alle 9:30 a San Pellegrino Terme (Bergamo). Come informa La Gazzetta del Mezzogiorno, l’uomo stava percorrendo la via Aldo Moro e, per motivi ancora da chiarire, è caduto finendo nel fiume. Giunti sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Zogno. Non è stato tuttavia possibile salvare la vita alla vittima.

Bergamo, cade nel fiume Brembo: la tragedia

Nella mattina di mercoledì 23 agosto, poco prima delle 9:30, si è verificato un incidente a San Pellegrino Terme, una località situata nella provincia di Bergamo. Mentre stava passeggiando lungo il corso del fiume Brembo, lungo via Aldo Moro, un uomo di 57 anni è scivolato lungo il bordo ed è caduto in acqua. Le circostanze esatte che abbiano portato a questa caduta non sono ancora chiare e di conseguenza sono soggette a ulteriori indagini.

L’intervento dell’elisoccorso

Gli agenti della polizia locale di Zogno insieme agli operatori sanitari del servizio 118 sono intervenuti immediatamente in loco per fornire assistenza. Dal Giorno si viene a sapere come, data la gravità della situazione, è stato richiamato l’elisoccorso per trasportare l’uomo in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, non è stato possibile salvare la vita dell’uomo e si è reso necessario constatarne il decesso.