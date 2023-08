Dramma ad Aragona, cittadina situata in provincia di Agrigento, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita nella giornata di ieri in circostanze tragiche. Bruno Leonardo si era addormentato mentre stava fumando una sigaretta, il suo appartamento ha preso fuoco non lasciandogli scampo.

Agrigento, si addormenta con la sigaretta accesa e la casa prende fuoco: morto Bruno Leonardo

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa di Leonardo che, quando erano circa le 24 della notte tra il 21 e 22 agosto, hanno intravisto il fumo provenire dall’appartamento. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a domare le fiamme divampate dell’appartamento di Aragona, ma hanno fatto la tragica scoperta. Nella casa c’era un corpo carbonizzato: quello del 54enne Bruno Leonardo. Per l’uomo, ormai, non c’era più nulla da fare, se non dichiarare il suo decesso.

Le indagini dei carabinieri

Anche i carabinieri sono arrivati nella casa di via Mameli e hanno iniziato immediatamente ad indagare sulla morte dell’uomo. Fin da subito si è intuito che l’incendio non avesse una natura dolosa, ma accidentale: secondo gli agenti il rogo è partito dalla sigaretta che Bruno stava fumando prima di addormentarsi. Appena svegliato, poi, l’uomo non sarebbe riuscito a scappare, rimanendo ucciso dalle fiamme nel suo stesso appartamento.