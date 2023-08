Amanda Knox mamma per la seconda volta: la foto incinta con la bottiglia in m...

Amanda Knox diventerà mamma per la seconda volta. Una foto condivisa su Instagram ha scatenato le polemiche.

Amanda Knox diventerà mamma per la seconda volta. Lo ha rivelato con una foto condivisa sul suo profilo Instagram, in cui appare seduta su una panchina e mostra un pancione evidente. Una foto che ha scatenato le polemiche. “Pregspreading oxfordenglishdictionary” è la descrizione scelta perl a foto, che richiama la parola gravidanza. “Posto di ritorno al passato o… nuova bimba?” le è stato chiesto nei commenti. “Nuovo” ha risposto lei.

Amanda Knox di nuovo mamma, la foto incinta con la bottiglia in mano scatena le polemiche

Amanda Knox nella foto ha un’espressione sorridente. Tiene una bottiglia in mano davanti alla pancia e dietro di lei ci sono dei giochi per bambini. La seconda gravidanza è stata confermata proprio da lei in un’altra immagine. La donna è già madre di una bambina, Eureka Muse Knox-Robinson, avuta nel 2022 dal marito Christopher Robinson. Negli anni scorsi l’americana venne coinvolta nelle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher compiuto a Perugia. Delitto al quale si è sempre proclamata estranea, venendo definitivamente assolta al termine di un lungo e controverso percorso giudiziario.