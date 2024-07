Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti 2024-25 di Mediaset. Non ci sono troppe novità, ma di certo i telespettatori non resteranno delusi dall’intrattenimento gratuito offerto dal Biscione.

Palinsesti Mediaset 2024-25: le novità della nuova stagione

Mediaset sta scaldando i motori per portare in scena una stagione ancora più esplosiva della precedente. I palinsesti 2024/25 sono stati annunciati da Pier Silvio Berlusconi e, anche se non ci sono troppe novità, consentono al Biscione di tenere testa alla Rai. Quest’anno, poi, ci sarà un’altra rete agguerrita: Discovery. Tra i nuovi programmi che vedremo in onda, quello che nessuno si aspettava vede la co-conduzione di Silvia Toffanin e Maria De Filippi. Le due porteranno in scena un format che è un incrocio tra Verissimo e Amici, dove tutti gli artisti che sono riusciti a sfondare si racconteranno, esibendosi con i loro successi più grandi. Al momento, sono previste due puntate.

Palinsesti Mediaset 2024-25: tornano Pio e Amedeo e La Talpa

Pio e Amedeo, nonostante la loro comicità volgare, quindi poco in linea con le nuove direttive di Berlusconi, sono stati confermati. I due pugliesi hanno ottenuto uno show in quattro puntate, che verrà trasmesso in primavera. Si tratta di un format basato su The Ultimate Entertainer. Su Italia 1, invece, debutterà Il Formicaio, versione italiana dello spagnolo El Hormiguero. Al momento, non si sa chi ci sarà alla conduzione. La Talpa, dopo tanti rinvii, vedrà luce. Al timone ci sarà Diletta Leotta e andrà in onda in autunno, prima su Mediaset Infinity. Soltanto in un secondo momento, forse dopo 3 giorni, verrà trasmesso su Canale 5. La finale, invece, andrà in scena su Canale 5 e solo successivamente caricata nella piattaforma streaming del Biscione.

Palinsesti Mediaset 2024-25: gli appuntamenti con la musica

I palinsesti Mediaset 2024-25 prevedono anche diversi appuntamenti musicali. Il Volo avrà 3 prime serate nella primavera del 2025, altre tre nello stesso periodo del 2026 e un concerto di Natale. Laura Pausini ha ottenuto un docu-concerto che verrà trasmesso prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5. Vasco Rossi, invece, sarà raccontato da Claudio Amendola, che gli farà anche un’intervista, mentre ad Andrea Bocelli verranno dedicate due serate celebrative della sua carriera, condotte da Michelle Hunziker. Infine abbiamo i Pooh, presentati sempre dall’ex moglie di Eros, e Annalisa con il suo concerto all’Arena di Verona.