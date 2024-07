Stando a TvBlog Diletta Leotta sarebbe in trattative per condurre La Talpa

Nonostante le voci dell’ultimo periodo Paola Perego non condurrà La Talpa. Al suo posto dovrebbe esserci Diletta Leotta.

Gli indizi sulla conduzione di Paola Perego

Numerosi indizi avevano fatto credere al pubblico che Paola Perego avrebbe guidato di nuovo La Talpa. Tra questi, alcuni selfie tra la conduttrice e Marco Salvati, storico autore del programma, accompagnati dalla scritta “vecchi talponi alla riscossa”.

Senza contare che, sempre Salvati, aveva messo alcuni likes a post e commenti che chiedevano a gran voce la Perego come conduttrice.

Ma sembra non ci sia nulla da fare.

La nuova conduttrice di La Talpa

A smorzare gli entusiasmi è TvBlog che afferma, con sicurezza, che Paola Perego non condurrà il programma, leggendo nei gesti di Salvati un “modo per agitare le acque e aumentare l’hype”.

La Talpa dovrebbe venire registrato nel mese di settembre per poi andare in onda subito a ottobre. E, inaspettatamente, potrebbe esserci la neo sposa Diletta Leotta alla conduzione.

Affermano, sempre da TvBlog: “Il nome più gettonato al momento è quello di Diletta Leotta. Sarebbero in corso trattative infatti in questo senso fra Mediaset e la bionda conduttrice. La Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma.”