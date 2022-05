Berlusconi: di nuovo in campo, lavorare per elezioni del 2023

Napoli, 21 mag. (askanews) – “Io sarò di nuovo in campo con voi”, “da oggi dobbiamo lavorare, con l’impegno di sempre e con rinnovato entusiasmo, per le elezioni del 2023. Sono elezioni decisive per costruire il futuro che vogliamo. Sono elezioni che il centrodestra deve vincere, e che può vincere solo se Forza Italia sarà il partito trainante, solo se Forza Italia sarà come sempre in passato il perno della nostra coalizione”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi nel suo intervento alla convention di Forza italia a Napoli.