Parrebbero essere confermate le indiscrezioni che hanno iniziato a circolare nel pomeriggio di ieri. Silvio Berlusconi, a più di un mese e mezzo di distanza dal suo ricovero, verrà dimesso dalla clinica del San Raffaele di Milano. Il Cavaliere dovrebbe lasciare l’ospedale nella mattinata di oggi.

Silvio Berlusconi dimesso oggi dal San Raffaele: confermate le indiscrezioni

Silvio Berlusconi lascerà a breve la clinica milanese del San Raffaele: il leader di Forza Italia, ricoverato nella struttura dallo scorso 5 Aprile per curare le complicanze dovute alla sua leucemia mielomonocitica cronica, aveva passato i primi giorni in terapia intensiva, per passare poi ai reparti ordinari. Le sue condizioni di salute sono sempre state raccontate, dai medici che lo hanno seguito tra cui Alberto Zangrillo, come in lento e costante miglioramento. La squadra medica ha evidentemente giudicato che il numero uno degli azzurri sia in grado di poter tornare nella sua villa di Arcore.

Quando Berlusconi lascerà il San Raffaele

Al momento, non è ancora sicuro l’orario in cui Silvio Berlusconi dovrebbe lasciare la clinica milanese. Quello che si sa è che il ricovero si interromperà in mattinata. Si attendono nuovi aggiornamenti e possibili dichiarazioni dello stesso Berlusconi.