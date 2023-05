Berlusconi, parla l'ex moglie Veronica Lario: "Soffre e ce la mette tutta"

L’ex moglie di Silvio Berlusconi, Veronica Lario, è intervenuta in un convegno di +Europa che si è tenuto nella mattina di sabato 13 maggio presso il Palazzo delle Stelline a Milano. In quest’occasione Lario è stata interpellata dai giornalisti in merito alle condizioni di salute dell’ex marito. La sua dichiarazione è stata molto breve, fatta a tratti quasi di sfuggita: “Ce la mette tutta”, ha spiegato.

Berlusconi, Veronica Lario rompe il silenzio sulle condizioni del Cavaliere

Veronica Lario, rispondendo alle domande dei cronisti ha dapprima dichiarato: “È una domanda molto personale, preferirei non rispondere”. Poi ha concesso in qualche modo una frase nella quale si riesce a scorgere come Berlusconi stia affrontando questo lungo periodo in ospedale: “C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta”.

Alberto Zangrillo: “Berlusconi si sta riprendendo”

Nel frattempo il medico curante di Silvio Berlusconi e primario del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, Alberto Zangrillo ai microfoni del programma radiofonico “Un giorno da Pecora” ha dichiarato: “Berlusconi sta bene e si sta riprendendo. Ha avuto un malanno importante, credo che a breve lascerà l’ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima”.