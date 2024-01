Bernardo Arevalo, chi è il nuovo presidente del Guatemala

Bernardo Arevalo ha ufficialmente assunto la presidenza del Guatemala dopo una prolungata e turbolenta sessione parlamentare.

Guatemala, Bernardo Arevalo è il nuovo presidente

Il 65enne leader del movimento progressista Semilla, vincitore delle elezioni presidenziali di giugno con il 61% dei voti, è ora il 52esimo capo di Stato del Paese centroamericano. La cerimonia di giuramento, svoltasi presso il centro culturale Miguel Ángel Asturias, è iniziata intorno alla mezzanotte locale dopo una giornata congressuale di oltre 12 ore, segnata da un ritardo di nove ore. Alcuni invitati, tra cui il re di Spagna e il presidente cileno Gabriel Boric, se ne sono andati prima del giuramento a causa del protrarsi dell’evento.

Bernardo Arevalo, il suo primo discorso

Il neo-presidente Arevalo, durante il suo primo discorso, ha sottolineato l’importanza di giustizia sociale e democrazia, affermando che entrambe sono fondamentali per il progresso del paese. Arevalo resterà in carica fino al 2028 insieme alla sua vicepresidente, Karin Herrera, la cerimonia ha visto la partecipazione entusiastica di centinaia di cittadini nella piazza della Costituzione, celebrando l’entrata in carica del nuovo presidente con bandiere del Guatemala.