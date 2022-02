La regina del funk e inventrice della "fusion" Betty Davis è morta: la cantante, originaria della Carolina del Nord, aveva 77 anni.

La cantante funk, musicista, autrice e produttrice Betty Davis è morta all’età di 77 anni. Originaria della Carolina del Nord e modella di professione, l’artista aveva iniziato a fare musica negli anni Sessanta e la maggior parte del suo catalogo fu registrato tra il 1964 e 1975.

Betty Davis morta

Nota per aver inventato la “fusion”, un genere musicale che combina elementi di jazz, rock e funk, la cantante ha influenzato il mondo della musica anche negli anni a venire. Tra i suoi album più celebri vi è Nasty Gal mentre tra le più note riviste per cui ha posato Seventeen, Ebony e Glamour. Nel 1968 sposò Miles Davis, il trombettista statunitense con il quale ebbe una breve ma intensa storia d’amore e che introdusse nella musica rock facendogli conoscere Jimi Hendrix e Sly & the Family Stone.

Il matrimonio durò solo un anno ed in seguito si vociferò di un flirt con Eric Clapton e Robert Palmer.

Betty Davis morta: l’annuncio

Ad annunciare la triste notizia è stata Danielle Maggio, un’amica intima di Betty, facendo sapere che la donna è morta per cause naturali. Anche Connie Portis, altra amica di lunga data, ha voluto salutarla pubblicamente: “Influenza musicale multi-talento e pioniera rock star, cantante, cantautrice e icona della moda, Betty era un’amica, zia, nipote e membro amato della sua comunità di Homestead, in Pennsylvania“.