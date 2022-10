Un giovane di 28 anni è stato condannato a 15 mesi dopo essersi schiantato contro un lampione. Si è fatto filmare mentre guida e beve gin.

Nel Regno Unito, per la precisione da Sunderland, un 28enne si è messo alla guida della sua auto completamente ubriaco e si è schiantato contro il lampione. Il giovane si è filmato mentre beveva del gin da un bicchiere.

Beve un bicchiere di gin mentre guida e si fa riprendere, poi si schianta contro un lampione

Fortunatamente il bilancio non è grave in quanto non ci sono morti. Il ragazzo, che si chiama Dane Wood era a bordo della sua auto insieme alla compagna che è rimasta ferita nell’incidente. La coppia stava andando a prendere cibo d’asporto e lui era completamente ubriaco. Secondo il racconto del giovane e le indagini degli inquirenti pare che la causa del sinistro sia da attribuire ad un semaforo rosso non rispettato.

Dane Wood ha negato di essere alla guida ma non gli hanno creduto: condannato a 15 mesi

Subito dopo aver attraversato a tutta velocità una strada in cui si sarebbe dovuto fermare, il 28enne ha preso in pieno un lampione. La macchina è andata distrutta e, all’arrivo della polizia e dei soccorsi, Dane Wood ha negato di essere al volante della vettura. A salvare il 28enne è stato un esame etilico fatto troppo tardi che gli ha evitato il reato di guida in stato d’ebrezza, anche se il video è la prova lampante del fatto che fosse ubriaco.

Presosi la colpa delle lesioni alla fidanzata, che ha un ginocchio rotto, Dane Wook è stato condannato a 15 mesi e 120 ore di lavori socialmente utili. Inoltre la patente gli è stata sospesa per 2 anni e dovrà pagare una multa di 600 sterline.