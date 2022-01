Bici, ecco “Rea Urano”: l’acciacio contemporaneo di Romolo Stanco

Roma, 27 gen. (askanews) – Ancora una volta REA URANO, la nuova bici progettata e sviluppata da Romolo Stanco e TOOT Engineering per T°RED Bikes entra nel mondo del ciclismo mostrando un modo diverso di concepire i “soliti otto tubi saldati”.

Una bici senza compromessi, contemporanea come i ciclisti che la scelgono, costruita intorno al ciclista e capace di esaltarne le caratteristiche. La lega proprietaria di acciaio microlegato Niobio ha permesso a Romolo Stanco di studiare geometrie indirizzate al miglioramento della trazione in salita senza compromettere reattività e stabilità.

Una bici equilibrata che si esalta soprattutto nelle salite, anche nelle più impegnative. La progettazione parametrica consente a ogni ciclista di avere la sua bici, pensata e sviluppata per le sue caratteristiche e utilizzi, perché si può andare in salita per vincere una cronoscalata, per allenarsi, per godersi il paesaggio, o semplicemente per “staccare” e ciascun ciclista ha diritto a trovare la sua zona di comfort in sella.

La Land of Performance, dove insieme a Romolo lo staff di TOOT Engineering lavora per ottimizzare la posizione in sella del ciclista, è il passaggio finale prima della progettazione unica e customizzata di ogni telaio.

Un luogo unico, fisico e virtuale che riunisce nel software proprietario HORAI gli strumenti pensati per creare la zona di comfort di ciascun appassionato e progettare la bici intorno a lui.

Le tubazioni e le geometrie, unite all’attenzione maniacale nella scelta di componenti e soluzioni tecniche, fanno di Rea Urano una bici reattiva e fluida, capace di divorare chilometri offrendo comfort dinamico su ogni terreno, dall asfalto al pavé. È guidabile e intuitiva, stabile e precisa anche quando si affrontano le discese più veloci o i percorsi più accidentati.

Le geometrie non sono l unico aspetto “su misura”. Come per ogni T°RED anche Rea Urano può essere allestita e completata nel modo più adatto alle tue esigenze. Lo staff di T°RED seleziona e testa materiali, componenti e ruote, TOOT Engineering sviluppa ruote e componentistica senza compromessi, unendo ricerca, tecnologia e attenzione alle reali esigenze dei ciclisti.