Bidello costringe una ragazzina a baciarlo: sospeso

Un bidello di Saviano è accusato di violenza sessuale ai danni di una studentessa di soli 15 anni. I fatti risalirebbero allo scorso 15 febbraio: l’uomo è stato sospeso.

Napoli, bidello costringe una ragazza a baciarlo: sospeso

A denunciare il bidello sarebbe stata la mamma della ragazzina che avrebbe subito la violenza. I carabinieri hanno raccolto indizi sufficienti per eseguire una misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per un anno, emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della Procura. L’uomo, secondo quanto raccontato ai miltari del’Arma dalla mamma della studentessa, avrebbe costretto la ragazzina a baciarlo sulle labbra tra le mura dell’edificio scolastico.

Il bidello che aveva abusato di due bambini

La vicenda ricorda in qualche modo quella che accadde qualche tempo fa in una scuola di Roma. In quel caso, il bidello avrebbe dovuto essere sospeso per sempre dai lavori con i minori dopo che in passato aveva abusato di due bambini. Una scuola di Roma, però, lo ha assunto e lui ha molestato un terzo bambino, prima di essere denunciato dai carabinieri.