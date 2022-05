Biden a Seoul: cooperazione anche per stabilità su scena globale

Roma, 21 mag. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden in Corea del Sud, il suo primo viaggio in Asia da presidente, per discutere soprattutto di sicurezza e alleanza di fronte ai timori di nuovi test nucleari da parte della Corea del Nord. “Per decenni la nostra alleanza è stata il perno per la pace regionale e la creazione di prosperità ed è stata inudibile nel dissuadere gli attacchi della Corea del Nord – ha detto – e oggi la nostra cooperazione è essenziale per preservare la stabilità anche sulla scena globale”

IL PRESIDENTE DEGLI USA

JOE BIDEN IN COREA DEL SUD

È IL SUO PRIMO VIAGGIO

IN ASIA DA PRESIDENTE

A SEOUL L’INCONTRO CON IL SUO

OMOLOGO SUDCOREANO YOON SUK-YEOL

AL CENTRO DEI COLLOQUI

L’ALLEANZA MILITARE TRA I PAESI

JOE BIDEN

PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

L’alleanza tra i nostri Paesi è costruita

su sacrifici condivisi, sul nostro impegno comune

per la libertà della Repubblica di Corea

e sulla nostra ferma opposizione

a modificare i confini con la forza

IL TIMORE È CHE LA COREA DEL NORD

RIPRENDA I TEST NUCLEARI

JOE BIDEN

PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

Per decenni la nostra alleanza è stata il perno per la pace regionale e la creazione di prosperità ed è stata inudibile

nel dissuadere gli attacchi della Corea del Nord e oggi

la nostra cooperazione è essenziale per preservare

la stabilità anche sulla scena globale

PER L’INTELLIGENCE SUDCOREANA

PYONGYANG È PRONTA PER

EFFETTUARE UN NUOVO TEST

SAREBBE IL SETTIMO

NELLA SUA STORIA

POI BIDEN VISITA IL GIAPPONE

PER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE

PER SICUREZZA E TECNOLOGIE

Il viaggio prosegue poi in Giappone.