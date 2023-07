Come era previsto, anche l’argomento riguardante i rapporti con la Cina è stato al centro della discussione avvenuta tra Joe Biden e Giorgia Meloni a Washington. La premier italiana ha dichiarato la sua intenzione di andare a Pechino, in quanto qui invitata durante il G20 di Bali: “Sono stata invitata in Cina, andrò, intendo andare”. Meloni ha tuttavia chiarito che “il viaggio non è stato ancora calendarizzato, ma credo che debba essere una delle prossime missioni”. Sembra che le intenzioni della premier al riguardo siano in armonia con il parere di Washington. Nel frattempo il presidente USA ha ammesso di essere ansioso di realizzare l’agenda del G7 che si svolgerà in Italia nel 2024.

USA e Italia: chiarimenti sui rapporti con la Cina

Nella dichiarazione congiunta diffusa in seguito all’incontro tra Meloni e Biden si può leggere: “Gli Stati Uniti e l’Italia si impegnano a rafforzare le consultazioni bilaterali e multilaterali sulle opportunità e le sfide poste dalla Repubblica Popolare Cinese”. E inoltre: “Gli Stati Uniti e l’Italia sono fermamente impegnati per un Indo-Pacifico libero, aperto, prospero, inclusivo e sicuro”.

Le dichiarazioni di Biden sul prossimo G7

Una volta accolta Meloni alla Casa Bianca, Biden ha riferito, tramite alcune dichiarazioni riportate dal Secolo d’Italia: “Attendo con ansia la discussione di oggi sul Mediterraneo, sul nostro lavoro con le nazioni mediterranee per affrontare le sfide migratorie provenienti dall’Africa. L’Italia guiderà il G7 l’anno prossimo e sono ansioso di portare avanti quell’ambiziosa agenda”.