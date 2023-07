La visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti si è conclusa. Ha avuto un incontro con il presidente Joe Biden, da cui il legame tra Italia e Stati Uniti ne esce rafforzato.

Giorgia Meloni a Washington, com’è andata: rafforzato il rapporto Italia USA

La visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti, dove ha avuto un incontro con il presidente Joe Biden, si è conclusa. Si è trattata della prima missione negli Usa da premier. Il legame tra Italia e Stati Uniti ne è uscito rafforzato. Il coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha dichiarato che Joe Biden e Giorgia Meloni hanno un “rapporto buono e produttivo“. La premier è riuscita ad ottenere l’impegno di Biden per la stabilizzazione del continente africano, uno dei suoi obiettivi principali, e ha assicurato che c’è “grande condivisione” da parte dell’America sul “Piano Mattei” per l’Africa. Non è l’unico tema su cui hanno trovato un’intesa. Hanno ribadito il sostegno del governo italiano all’Ucraina e hanno discusso sul rapporto con la Cina, sui cambiamenti climatici e i rapporti economici e commerciali tra i due paesi.

Durante le dichiarazioni pubbliche prima dell’incontro, Biden ha ringraziato il governo per l’assistenza a Kiev, affermando che l’Italia “è forte” nel sostegno all’Ucraina. Un messaggio ribadito anche dalla premier. “Rimanere al fianco dell’Ucraina rappresenta l’unica via per raggiungere una soluzione diplomatica al conflitto, e chi sostiene la bizzarra tesi per cui gli alleati di Kiev stanno favorendo la guerra si sbaglia: è esattamente il contrario” ha dichiarato la premier. Per quanto riguarda i tema della stabilizzazione del Mediterraneo, la Meloni ha ottenuto il sostegno di Washington al “Piano Mattei” per l’Africa. La premier ha sottolineato che l’Occidente può giocare un “ruolo cruciale” in Africa, sottolineando la necessità di avviare una interlocuzione in buona fede con le nazioni che “hanno perso la fiducia nei nostri confronti“.

Giorgia Meloni a Washington: i temi affrontati e l’incontro con Kissinger

Meno risalto il tema del memorandum sulla Via della seta, un patto a cui tiene molto il presidente cinese, Xi Jinping, e che il governo Meloni sarebbe intenzionato a non rinnovare. La premie non avrebbe interesse a proseguire il memorandum siglato da Conte nel 2019, anche perché Washington vorrebbe che l’Italia uscisse dall’accordo. La premier ha spiegato di aver parlato del tema con Biden, specificando che da parte dell’amministrazione americana non sono arrivate “richieste o pretese” esplicite per quanto riguarda l’adesione all’iniziativa cinese. La discussione si è focalizzata sulla necessità di mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento strategiche a livello globale. Meloni però ha voluto anche rassicurare Pechino, con cui non ha alcuna intenzione di rompere i rapporti.

Dalla Cina è recentemente tornato l’ex segretario di Stato Usa, Henry Kissinger, che ha incontrato Giorgia Meloni. La premier lo ha definito come “una delle menti più lucide, punto di riferimento della politica strategica e della diplomazia“, ringraziandolo “per il prezioso tempo che mi ha dedicato, è stato un privilegio e un onore dialogare con lui sui temi della contemporaneità“.