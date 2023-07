Una storia a lieto fine. Nelle scorse ore la giovanissima Alicia Navarro, una ragazza scomparsa dalla sua città natale in Arizona ben quattro anni fa (il 15 settembre del 2019) è riapparsa dal nulla, presentandosi di sua spontanea volontà a sorpresa in una stazione di polizia del Montana, nella cittadina di Havre. A riferirlo sono state le autorità locali con una nota rilasciata nella mattina di mercoledì scorso.

Alicia Navarro riappare all’improvviso quattro anni dopo essere scomparsa

I famigliari della giovane avevano con ogni probabilità perso per sempre le speranze di ritrovarla viva, eppure Alicia ha lasciato tutti senza parole presentandosi come se nulla fosse accaduto in una stazione di polizia ad una sessantina di chilometri dal confine canadese. La giovane, originaria di Glendale, aveva fatto perdere le sue tracce quasi quattro anni fa, a pochi giorni dal suo quindicesimo compleanno.

“Voglio ringraziare Dio, per questo miracolo” ha commentato la madre Jessica Nunez, felice e finalmente tranquilla, con un post pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Facebook ufficiale. Nel frattempo la figlia Alicia, oggi 18enne, avrebbe a quanto pare spiegato alle autorità che nessuno le ha mai fatto del mare. La giovane, inoltre, si è sentita in dovere di ringraziare la polizia per averla aiutata.

C’è un sospettato per la scomparsa della giovane Alicia

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per cercare di ricostruire cosa possa esserle realmente accaduto durante tutto questo tempo. Anche se ai tempi la stessa Alicia aveva lasciato un biglietto alla famiglia dove aveva scritto: “Sono scappata. Tornerò, lo giuro. Mi dispiace”, secondo quanto dichiarato dalla madre la giovane (nello spettro autistico) potrebbe essere stata rapita da qualcuno che ha incontrato online. Tra i sospettati c’è a proposito un uomo che è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia in un appartamento a pochi isolati dalla stazione di polizia di Havre: questo è perlomeno quello che hanno riportato alcuni testimoni all’Associated Press.