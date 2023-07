Dopo quasi cinquant’anni di indagini, la Polizia canadese ha dichiarato di aver identificato la donna trovata morta in un fiume in Ontario. Jewell “Lalla” Langford (il cui cognome da nubile era Parchman), 48 anni, si era recata a Montréal nell’aprile del 1975 e non era mai tornata a casa, come denunciato dalla sua famiglia.

Lalla Langford è stata identificata grazie a nuovi campioni di Dna

La donna era divenuta famosa come Nation River Lady dopo il suo ritrovamento nell’omonimo fiume della zona est dell’Ontario, avvenuto il 3 maggio 1975. Allora, era stato impossibile identificarla.

Nel 2019, invece, il Centre of Forensic Sciences di Toronto ha ottenuto un nuovo profilo del Dna di Lalla Langford, che corrispondeva con i campioni raccolti da due individui appartenenti al suo stesso albero genealogico.

Un uomo residente in Florida è accusato dell’omicidio

Secondo il DNA Doe Project, un’organizzazione non-profit che si occupa di identificazioni grazie alla genealogia genetica, Lalla Langford venne strangolata con un cavo di plastica. Le mani e le caviglie della donna, inoltre, furono legate con delle cravatte da uomo e il viso avvolto con uno strofinaccio.

Dopo 47 anni di indagini, le autorità hanno arrestato un uomo residente in Florida, di nome Rodney Nichols, 81 anni. Nichols è stato accusato dell’omicidio dalla Corte di giustizia dell’Ontario. Non si sa quale tipo di rapporto ci fosse tra lui e Langford, ma i due si conoscevano.

Nel marzo del 2022, il corpo di Langford, che viveva nel Tennessee, è stato rimpatriato negli Stati Uniti, dove è stato celebrato il servizio funebre e la donna è stata sepolta.

