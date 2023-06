Attacco di un orso in Arizona: muore un uomo di 66 anni

Le autorità locali, come riporta CBS News, l’hanno definito come “un attacco molto inusuale”: nelle scorse ore un uomo di 66 anni ha perso la vita nei boschi dell’Arizona dopo essere stato attaccato da un orso. Ecco la ricostruzione della tragedia.

Uomo muore per un attacco di un orso in Arizona

L’orso bruno al centro della vicenda ha azzannato e ucciso un uomo di nome Steven Jackson, 66 anni, che in base alla ricostruzione fornita dalle autorità al momento dell’attacco si trovava tranquillo nella sua proprietà in Arizona (dove si stava costruendo casa) quando si è ritrovato di fronte l’animale mentre stava bevendo un caffé seduto ad un tavolo. Secondo quanto riporta lo sceriffo della Yavapai County: “Sembra che l’orso bruno abbia attaccato il signor Jackson, facendogli perdere i sensi, trascinandolo per circa 20 metri all’interno di un argine”.

Le urla della vittima hanno attirato i vicini e i presenti intorno all’area, che hanno a questo punto cercato di distrarre l’orso suonando i clacson delle loro auto e urlando. L’animale, in ogni caso, non ha mollato la presa fino a che un altro uomo non ha sparato un colpo di fucile.

L’animale è stato abbattuto

Attacchi simili sono estremamente rari in zona. Sembra infatti che l’ultima uccisione di un uomo provocata da un orso nell’area sia avvenuta a metà anni ’80.

Nonostante l’animale sia stato ucciso, le autorità locali hanno lanciato un monito ai campeggiatori della zona, affinché non lascino nell’area cibo incustodito o altri oggetti che potrebbero attirare orsi altrettanto pericolosi.