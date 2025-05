L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha voluto ringraziare tutti per i messaggi ricevuti a seguito della diffusione della notizia del cancro.

L’ex presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è recentemente tornato al centro dell’attenzione mediatica a seguito della notizia della sua diagnosi di cancro alla prostata. In un momento delicato come questo, Biden ha voluto rompere il silenzio e ringraziare pubblicamente tutti coloro che gli hanno mostrato vicinanza e supporto.

Biden e la diagnosi di cancro alla prostata

Joe Biden, ex presidente degli Stati Uniti, ha recentemente ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata in forma aggressiva, con metastasi alle ossa. La notizia è stata resa pubblica domenica 18 maggio 2025 dal suo ufficio personale.

La diagnosi è stata effettuata dopo che Biden ha consultato i medici a causa di sintomi urinari crescenti, che hanno portato alla scoperta di un nodulo alla prostata. Il cancro è stato classificato con un punteggio di Gleason di 9 (Grade Group 5), indicando una forma ad alta aggressività. Tuttavia, la buona notizia è che il tumore risulta sensibile agli ormoni, il che apre la possibilità di trattamenti efficaci.

Attualmente, Biden e la sua famiglia stanno valutando le opzioni terapeutiche con il supporto dei suoi medici.

Biden rompe il silenzio: il messaggio dopo l’annuncio del cancro alla prostata

“Il cancro ci tocca tutti. Come tanti di voi, Jill e io abbiamo imparato che siamo più forti nei momenti di difficoltà. Grazie per averci tirato su con il vostro amore e il vostro supporto”. Con queste parole l’ex presidente degli Stati Uniti si è espresso dopo che il suo ufficio ha reso pubblica la notizia dell’aggressivo cancro alla prostata che lo ha colpito.

La notizia ha suscitato una vasta solidarietà da parte di politici e cittadini. Figura di spicco come il presidente Donald Trump ha espresso pubblicamente i suoi auguri a Biden per una pronta guarigione, evidenziando come la malattia trascenda le divisioni politiche.