Biden sulla strage in Virginia: "Atto orribile e insensato"

Il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden ha parlato in una nota della strage della Virginia: "Dobbiamo fare di più"

Il presidente americano Joe Biden ha rilasciato una nota ufficiale dalla Casa Bianca in cui parla dell’ultima terribile strage avvenuta negli Stati Uniti.

Biden ha parlato della sparatoria in Virginia facendo riferimento anche alla sua legge restrittiva verso le armi: “Dobbiamo fare di più.”

Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden è intervenuto con una nota ufficiale dalla Casa Bianca nel pomeriggio di oggi, mercoledì 23 novembre, per dire la sua sulla terribile strage avvenuta in Virginia che ha causato diverse vittime e decine di feriti.

“A causa dell’ennesimo atto di violenza orribile e insensato, ci saranno ancora più posti vuoti alle tavole per il Ringraziamento domani“ – ha detto Biden, che poi ha proseguito – “Ora ci sono più famiglie che conoscono il peggior tipo di perdita e dolore immaginabile.”

La legge sulle armi e le stragi in America

Biden ha, poi, ricordato di aver firmato lui stesso quella che è a tutti gli effetti la legge più restrittiva, in tema di armi, degli ultimi 30 anni negli Stati Uniti: “Non è ancora abbastanza, dobbiamo fare di più.” Infatti, purtroppo, le stragi e le morti dovute all’utilizzo improprio delle armi da fuoco sono sempre di più in America e quella accaduta in Virginia è l’ennesima di questo 2022 davvero nero.