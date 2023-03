Bignami propone: "Almeno 12 ore di pratica per la patente di guida"

Il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Galeazzo Bignami propone di modificare l’iter per il conseguimento della patente di guida nel nostro Paese. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale.

Patente di guida, la proposta di Bignami: “Servono 12 ore di pratica”

L’obiettivo è chiaro: migliorare la sicurezza nelle strade italiane. Per farlo, secondo Galeazzo Bignami, è necessario aumentare le ore obbligatorie di pratica di guida prima di poter fare l’esame. “In Italia servono almeno 12 ore di pratica contro le 20 che sono previste negli altri Paesi europei.” Non solo, il viceministro ha idea di introdurre un nuovo test sul pericolo percepito.

Caschi per i monopattini e l’intervento nelle scuole

“Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco” – aggiunge ancora Bignami, spiegando – “Noi siamo fermi sulla necessità di rendere disponibili i dispositivi di protezione personale a chi utilizza i mezzi di micromobilità. Siamo coscienti delle difficoltà, ma salvare anche una sola vita, o scongiurare un solo infortunio grave, già ripagherebbe dello sforzo.” La sicurezza stradale è un tema che riguarda la formazione dei ragazzi, ecco perché il viceministro ha intenzione di agire anche nelle scuole: “Non bisogna delegare tutto al sistema dei controlli. Per rendere più sicure le nostre strade è essenziale agire sulla formazione e quindi sulle scuole, partendo dalle elementari. Per questo stiamo lavorando per aumentare le ore di formazione. Dobbiamo lavorare sulle giovani generazioni, anche sulla percezione del pericolo da parte dei ragazzi, intervenendo nel loro processo di formazione.”