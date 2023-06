Rimane chiusa in auto al sole e viene salvata in tempo dalla polizia municipale. Ecco come sta la bimba di 2 anni protagonista di questo dramma.

Attimi di terrore oggi, 8 giugno 2023, a Prato, in Toscana. Una bimba di 2 anni è rimasta bloccata in auto, ma l’intervento eroico della polizia municipale ha salvato la piccola che adesso sta fortunatamente bene. Ripercorriamo la vicenda.

Bimba di 2 anni rimane chiusa in auto

La notizia è stata riporta dal quotidiano La Nazione dove è specificato che il tutto è avvenuto in via dei Ciliani verso le 12.00 circa. Gli agenti della polizia municipale hanno visto un affollamento anomalo intorno ad un Suv ed alcune persone che tentavano di aprire disperatamente la vettura. Giunti immediatamente sul posto hanno notato una bimba di 2 anni chiusa in macchina.

L’intervento della polizia municipale

La bimba è rimasta bloccata nella vettura per 15 minuti circa, ma in maniera involontaria. I genitori, a causa di una distrazione, hanno lasciato le chiavi sul sedile dell’auto e hanno chiuso le portiere. Eroicamente, allora, gli agenti della polizia municipale, hanno rotto il deflettore posteriore dell’auto ed hanno aperto lo sportello della vettura.

Le condizioni di salute della bambina

La situazione stava diventando complicata in quanto la bimba di 2 anni stava piangendo ed urlando a causa del forte spavento. La piccola era sudata ed aveva perso molti liquidi, motivo per cui è stato necessario un trasporto preventivo al pronto soccorso. Per la piccola il peggio è passato ed è in perfetta forma.