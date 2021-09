Bimba di 5 anni trovata morta a Londra: arrestata 31enne sospettata di omicidio

"Nonostante gli sforzi, la bambina di cinque anni è stata dichiarata morta sul posto". Arrestata una 31enne sospettata di omicidio.

Una bimba di 5 anni è stata trovata morta a Londra. Non è chiara l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire il drammatico episodio e accertare le cause del decesso della piccola. Intanto una donna di 31 anni è stata arrestata.

Si tratta della principale sospettata per la morta della bambina.

Bimba trovata morta a Londra, cos’è successo

Non si spiega la terribile morte di una bambina di soli 5 anni. Resta da chiarire come la piccola abbia perso la vita. Dalle prime informazioni, pare che i soccorritori siano stati chiamati in una proprietà in Leyborne Avenue poco prima delle 13 di martedì 14 settembre 2021.

Polizia e paramedici del London Ambulance Service hanno trovato il corpo della bambina all’interno della casa situata nella zona Northfields di Ealing.

Bimba di 5 anni trovata morta a Londra, i soccorsi

I soccorritori sono prontamente arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Per la piccola non è stato possibile alcun intervento utile a salvarla.

Un portavoce della polizia, infatti, ha dichiarato: “Sono intervenuti gli agenti e il servizio di ambulanza di Londra. Nonostante i loro sforzi, la bambina di cinque anni è stata dichiarata morta sul posto“.

Poi ha fatto sapere che i “parenti più prossimi” della vittima “sono stati informati”.

Inoltre, “verrà effettuato un esame post mortem”.

Bimba trovata morta a Londra, le indagini

Le indagini, ancora in corso, sono affidate agli investigatori dello Specialist Crime Command.

Intanto la 31enne accusata di omicidio è stata arrestata.