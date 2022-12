Bimba di 6 mesi muore nell'hotspot di Lampedusa, al momento dello sbarco pare che stesse bene ma in poco tempo le sue condizioni sono precipitate

Ennesina tragedia della speranza mai arrivata in Sicilia, dove una bimba di soli 6 mesi muore nell’hotspot di Lampedusa.

Il dramma si sarebbe verificato dopo l’ultimo sbarco nel pomeriggio del 5 dicembre. Da quanto si apprende una bambina piccolissima di 6 mesi ospite nell’hotspot di Lampedusa è morta. La vittima era giunta ieri pomeriggio assieme alla madre e la cause di quel tremendo decesso non sono ancora note o non sono state ancora rese tali ai media.

Bimba di 6 mesi muore a Lampedusa

Da quello che si apprende in ordine ai lanci di agenzia parrebbe che le condizioni della bambina poco dopo l’arrivo sull’isola siciliana fossero buone che la piccola non accusasse alcun malore.

La morte potrebbe essere sopraggiunta per tutta una gamma di motivi che ora dovranno essere appannaggio del magistrato di turno e dei medici legali.

Si cercano altri due bambini dispersi

Tutto questo nelle ore concitate in cui si cerca “un altro neonato di 6 mesi e un bimbo di 6 anni”. Sarebbero entrambi dispersi dopo il naufragio di un barchino davanti a Lampedusa con 32 migranti a bordo ed assieme a loro i natanti italiani stanno anche cercando due uomini.

A Lampedusa in 24 ore giunti 677 migranti e 760 erano già allocati nello spot.