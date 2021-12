Bimba di un anno morta in provincia di Siracusa: malore mentre giocava con la sorellina

Tragedia a Rosolini, provincia di Siracusa: una bimba di un anno e dieci mesi è morta a causa di un malore improvviso mentre giocava con la sorella

Bimba di appena 1 anno morta a causa di un malore a Siracusa

Tragedia a Rosolini, in provincia di Siracusa, Sicilia.

Una bimba di appena un anno e 10 mesi è morta a causa di un malore improvviso. Stando alle prime ricostruzioni, la piccola stava giocando con la sorellina quando ha accusato i primi sintomi di malessere e ha perso conoscienza.

La bambina è stata portata immediatamente al pronto soccorso, ma i tentativi di medici e infermieri di rianimarla sono stati inutili. Da una prima analisi del corpo non risultano segni di abusi o violenza domestica.

Siracusa, bimba morta improvvisamente: le possibili cause

Come anticipato, non si conosce ancora la causa che ha portato al decesso della piccola di origini marocchine. L’unico dettaglio a disposizione di medici e autorità è stato fornito dalla madre: la donna ha infatti riferito che da qualche giorno la figlia vomitava frequentemente ed era sotto terapia antibiotica a causa di un raffreddore. Non si tratta di Covid secondo le prime analisi.

Siracusa, bimba morta improvvisamente: disposta l’autopsia

Per fare luce su questo mistero, la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e sul corpo della bimba è stata disposta l’autopsia. Il corpo inerme della bambina è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Avola a disposizione dell’autorità giudiziaria, e si attendono novità.