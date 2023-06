Possibile svolta nelle ricerche della piccola Kata Alvarez, bimba di 5 anni scomparsa da Firenze sabato 10 giugno. Una segnalazione è arrivata da Bologna.

Bimba scomparsa a Firenze, segnalazione da Bologna: “Vista su un bus con una donna”

Una possibile svolta nelle ricerche della piccola Kata, bambina scomparsa da Firenze sabato 10 giugno. Una segnalazione è arrivata da Bologna e parla di una bambina in compagnia di una donna a bordo di un autobus, come appreso da fonti investigative. Sono in corso le verifiche sull’attendibilità di questa segnalazione da parte dei carabinieri, ma non ci sono ulteriori dettagli. Altre segnalazioni starebbero arrivando da altre città, ma devono ancora essere analizzate.

Le ricerche di Kata continuano

Le ricerche di Kata continuano. Le operazioni si stanno concentrando nella zona vicino all’ex hotel Astor, dove la piccola viveva con la mamma. Il palazzo verrà ispezionato. L’ipotesi è quella del rapimento a scopo di riscatto, per questo è stata attivata anche l’Antimafia e sono state ascoltate la mamma della bambina e un’amica. La prima si trova in ospedale dopo aver ingerito una piccola quantità di candeggina. Anche il padre, in carcere, ha tentato il suicidio.