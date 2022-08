Bimbo cade con la testa in un secchio e muore: era da solo a casa con i fratellini

La tragedia si è svolta in Brasile, dove il piccolo Ryan Gabriel Moreira Vieira di 15 mesi, è morto dopo essere caduto con la testa in un secchio d'acqua

Ryan Gabriel Moreira Vieira, un piccolo bambino di soli 15 mesi, si trovava da solo a casa con i suoi fratellini, mentre la madre era uscita per andare al mercato, quando è caduto con la testa in un secchio d’acqua.

L’incidente si è rivelato fatale: Ryan Gabriel è morto.

Brasile, bimbo cade con la testa in un secchio d’acqua e muore

L’incidente è avvenuto a El Salvador, in Brasile. La mamma era uscita per andare al mercato, quando il piccolo di 15 mesi è caduto con la testa in un grande secchio d’acqua. I fratellini che erano con lui le hanno provate davvero tutte per salvarlo, arrivando anche a chiamare un vicino di casa.

A nulla sono serviti questi interventi, Ryan Gabriel Moreira Vieira ha perso la vita. La Polizia sta ora indagando per scoprire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Non è il primo caso in Brasile

Pur essendo a tutti gli effetti un caso di cronaca molto curioso, si deve specificare che non è la prima volta che accade qualcosa di simile in Brasile. Solo poco tempo fa, infatti, una bambina era caduta allo stesso modo, di testa, in un secchio d’acqua.

Il padre, accortosi dell’accaduto troppo tardi, l’aveva portata in ospedale, ma anche in quel caso la bimba era scomparsa.