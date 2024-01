Una tragedia si è consumata in Inghilterra a Lincolnshire, un bambino di 2 anni è stato ritrovato morto accanto al padre deceduto anche lui per un infarto. Stando alle prime informazioni, l’uomo aveva perso la vita circa due settimane prima del figlio e quest’ultimo è poi deceduto a causa della fame.

Bimbo di 2 anni morto: cosa è successo

Il bambino, di soli 2 anni, avrebbe perso la vita a causa della fame e della sete, è stato ritrovato accanto al padre sessantenne, quest’ultimo deceduto molto prima di suo figlio, circa due settimane in anticipo, probabilmente a causa di un infarto. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe rimasto completamente da solo dopo la scomparsa del padre e per questo motivo, non potendo provvedere in autonomia al suo sostentamento, avrebbe lentamente trovato la morte.

L’unico membro della famiglia trovato in vita in seguito all’irruzione nella casa è stato Skylar, il cane.

Bimbo di 2 anni morto: l’intervento dei servizi sociali

La raccapricciante scoperta è avvenuta tramite l’intervento dei servizi sociali che spesso visitavano il padre perché era stato identificato come individuo “irascibile” ed era separato dalla moglie che non vedeva il figlio da prima di Natale. L’uomo ed il bambino sono stati invece visti insieme per l’ultima volta il 26 dicembre.

L’allarme è stato lanciato proprio da un assistente sociale che, dopo essersi recato a casa dell’uomo per una visita di routine, non ha ricevuto alcuna risposta ed ha contattato la polizia per assicurarsi che tutto fosse in regola. Poi è ritornato due giorno dopo ma anche questa volta senza successo, la polizia inglese è entrata in azione solo alcuni giorni dopo, precisamente il 9 gennaio, ma era ormai troppo tardi: al loro arrivo padre e figlio erano già deceduti.

Sarah Piesse, la madre del bambino, si è sfogata accusando le negligenze delle autorità, prendendosela in particolar modo con i servizi sociali rei di non aver fatto abbastanza.