Carlo III ha aperto formalmente il Parlamento, pronunciando il primo Discorso del Re in Gran Bretagna da decenni. La cerimonia, caratterizzata da un grande sfarzo, ha definito l’agenda e le priorità del governo inglese.

Re Carlo III parlerà in Parlamento: la cerimonia

Il King’s speech è una parte fondamentale dell’apertura del Parlamento, che riunisce la Corona, i Lord e i Comuni. La cerimonia, che si svolge all’incirca una volta all’anno, ha lo scopo di illustrare l’equilibrio tra monarca e Parlamento, insito nella monarchia costituzionale britannica. Il discorso viene pronunciato da un trono dorato, in presenza della Camera dei Lord, la camera alta del Parlamento. Ai sovrani, infatti, è stato impedito di entrare nella Camera dei Comuni da quando nel 1642 il re Carlo I tentò di arrestarvi i legislatori. L’anno scorso Carlo ha declamato il Discorso della Regina a nome di sua madre, Elisabetta II, ma quest’anno è il suo momento in qualità di monarca in carica.

La Corona incontra la politica

L’ultima sessione si è aperta nel maggio 2022, quando Boris Johnson era Primo Ministro e la Regina Elisabetta II sedeva sul trono. In occasione dell’inaugurazione del Parlamento, il Governo conservatore britannico presenterà un programma politico pre-elettorale. Re Carlo III leggerà un discorso, in cui sono declinati i piani legislativi per il prossimo anno. Questa è la prima occasione per il Primo Ministro Rishi Sunak di esporre il proprio programma di governo, da quando è salito in carica poco più di un anno fa. Si tratta, però, quasi certamente dell’ultimo discorso prima di un’elezione nazionale.

Il programma di Governo

La dissertazione annuncerà pene più severe per i reati gravi, tra cui l’ergastolo senza condizionale per alcuni assassini. Previste anche leggi per allontanare le nuove generazioni dal fumo, aumentando gradualmente l’età minima per l’acquisto di tabacco. Tra le proposte anche un piano controverso per vietare agli enti pubblici di imporre “boicottaggi politicamente motivati di Paesi stranieri“. Si tratta, in particolare, di una una legge che mira a fermare i sabotaggi di Israele. Il Governo intende inoltre continuare ad appoggiare le misure ambientali avviate da Sunak quando, a luglio, ha revocato la moratoria sull’estrazione di petrolio e gas nel Mare del Nord.