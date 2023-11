La guerra in Medio Oriente è riesplosa in tutta la sua sanguinosa violenza da un mese esatto e i terrificanti attacchi nella Striscia di Gaza non sembrano poter terminare in tempi brevi. Anche nella notte fra ieri e oggi, Israele ha portato a termine diversi violenti raid che hanno tolto la vita a 14 persone a Rafah.

Israele, 14 morti negli attacchi a Rafah: i raid

I nuovi raid di Israele si sono concentrati sulla zona sud della Striscia di Gaza, in particolare nell’area di Rafah. Secondo quando comunicato dal ministero della Sanità di Hamas, e riferito da Haaretz, negli attacchi delle scorse ore avrebbero perso la vita 14 persone (20 era la stima iniziale, poi rivista). La Mezzaluna rossa palestinese, invece, ha comunicato che l’esercito ebraico ha condotto un nuovo attacco aereo nei pressi dell’ospedale al-Quds di Gaza City.

Israele, 14 morti negli attacchi a Rafah: il bilancio di Netanyahu

Nelle scorse ore, aveva fatto molto discutere la notizia, riferita sempre dal ministero della Sanità di Hamas, secondo cui ormai 10 mila palestinesi sarebbero morti a causa delle offensive di Israele. Il presidente Benjamin Netanyahu, ha parlato della questione in un’intervista a ‘Abc News’: “Il bilancio include parecchie migliaia di combattenti palestinesi“. “Non prenderei questi numeri al valore nominale” – ha spiegato Netanyahu – “Penso che dobbiamo verificarli, e ci sono parecchie migliaia di combattenti palestinesi, vale a dire, i terroristi di Hamas che sono incorporati in quei numeri“.

