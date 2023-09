Regno Unito, Harry visita (a sorpresa) la tomba della regina Elisabetta II: lo scatto di un turista

È passato un anno da quando la regina Elisabetta II si è spenta a 96 anni dopo oltre 70 anni di regno. In occasione del primo anno della morte della regina, il nipote, il Principe Harry, è apparso inaspettatamente tra la folla. Il duca del Sussex è stato visto a orario di pranzo. L’apparizione è apparsa quanto mai discreta: è stato infatti in coda come un qualsiasi comune cittadino. Lo scatto – riporta il Daily Mail – è stato fatto da turista che si trovava di passaggio.

Prince Harry at Windsor castle 👀 pic.twitter.com/Nylo73PBcG — Alexis🏅 #InvictusGames (@ArchewellBaby) September 8, 2023

Il Principe Harry visita la Regina Elisabetta II: lo scatto sui social

Il principe Harry si era recato alla cappella di St. George per salutare la tomba dell’amata nonna, mentre il padre, re Carlo III si trovava con la consorte Camilla a Balmoral dove è stata celebrata una messa in privato. Distavano invece a oltre 300 km il fratello, nonché erede al trono, il principe William e la moglie Kate Middleton. I due principi del Galles si trovavano alla chiesa di St. Davids. Ad ogni modo il duca di Sussex non rimarrà nel Regno Unito a lungo. Già nelle prossime ore si recherà in Germania dove avranno luogo gli Invictus Games.

L’omaggio di Harry all’amata nonna

Il Principe Harry aveva dedicato un toccante pensiero alla nonna già nella sera del 7 settembre in occasione dei WellChild Awards che si sono svolti a Londra. Ha tenuto a ricordare che l’anno scorso non vi prese parte a causa della morte della Regina: “Lei sarebbe stata la prima, a insistere perché venissi da voi invece di andare da lei. E, lo so con certezza, esattamente un anno dopo so che lei è lì a guardarci dall’alto, felice di ritrovarci insieme per mettere in luce il lavoro di una comunità così incredibile”.