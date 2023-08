Principe Harry, il racconto sulla sua depressione: "Nessuno mi poteva aiutare"

Nel corso della miniserie "Heart of Invictus", il principe Harry ha raccontato il dolore per la morte della madre e il dramma della depressione.

Il Principe Harry ha raccontato di non aver avuto un vissuto facile alle spalle. La madre, Lady Diana Spencer, è morta nel 1997 quando non aveva ancora nemmeno 13 anni. Oltre a ciò, ha dovuto far fronte al dramma della depressione. Il duca di Sussex ha scelto di parlarne nel corso di una miniserie in sei puntate che porta il titolo di “Heart of Invictus”. Centro della serie sono gli Invictus Games: “Nessuno intorno a me poteva davvero aiutarmi”, ha spiegato.

Principe Harry, il racconto sulla sua depressione: “La fatica più grande sono le persone”

Harry si era reso conto ad un certo punto di aver bisogno di andare in terapia. Tra il 2012 e il 2013, aveva attraversato inoltre un momento un momento non facile della sua vita dopo essere rientrato dalla missione in Afghanistan, ma il trauma che lo ha segnato più a lungo è stato quello della morte della madre nel 1997: “Quello che stava emergendo era del 1997, quando avevo 12 anni”.

Ha osservato a tale proposito: “Perdere mia madre in così giovane età, il trauma che ho avuto, non ne sono mai stato veramente consapevole, non ne ho mai parlato, l’ho represso, non ne ho mai parlato come avrebbe fatto la maggior parte dei bambini. Ma poi, quando il trauma è iniziato a riemergere, mi chiedevo: ‘Che succede? Ora sento tutto, non sono più insensibile come prima. Il mio problema era che nessuno intorno a me riusciva ad aiutarmi”.

La moglie Meghan Markle sarà con Harry agli Invictus Games

Nel frattempo, in molti si sono chiesti se il Principe Harry avesse preso parte agli Invictus Games insieme alla moglie. La risposta è stata affermativa. Il portavoce ha reso noto che la duchessa lo avrebbe raggiunto “poco dopo l’inizio dell’evento”. Ad ogni modo è stato evidenziato che Harry sarebbe prima rientrato nel Regno Unito dove avrebbe partecipato ai Wellchild Awards e che si terranno alla vigilia del primo anniversario della morte della nonna, la regina Elisabetta.