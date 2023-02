Momenti di paura all’asilo nido in Ontario, Canada, dove un bambino di appena 20 mesi è caduto nella piscina con acqua ghiacciata.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori.

Il piccolo Waylon Saunders è stato trasportato al Charlotte Eleanor Englehart Hospital di Petrolia in condizioni gravissime, ma grazie alle manovre di Rianimazione cardiopolmonare il suo cuoricino è tornato a battere.

L’intero personale dell’ospedale è riuscito a salvargli la vita dopo tre ore di interventi. Infermieri e tecnici di laboratorio si sono mobilitati per aiutare i medici e salvare Waylon.

“Sono eroi, gli ho detto che sono i soldati di Dio. Li amerò per sempre, sono come una grande famiglia per noi. Avranno un pezzo del mio cuore per il resto della mia vita“, ha affermato la madre del piccolo ringraziando pubblicamente gli operatori sanitari.