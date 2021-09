Bimbo di 4 anni precipita dal balcone al terzo piano a Napoli: morto sul colpo

Il piccolo di 4 anni è deceduto dopo una caduta dal terzo piano di un appartamento a Napoli: polizia sul posto.

Una tragedia si è consumata in una palazzina del centro di Napoli. Un bimbo di 4 anni è improvvisamente precipitato dal terzo piano: la notizia è stata riportata da la Repubblica.

Bimbo di 4 anni precipita dal balcone di casa a Napoli

L’episodio è accaduto nella mattinata di venerdì 17 settembre 2021 in via Foria, vicino la caserma Garibaldi. Attualmente non si sa se il bambino sia precipitato da una finestra o da un balcone. Il piccolo è deceduto sul colpo.

Bimbo di 4 anni precipita dal balcone di casa a Napoli, altri dettagli

Il piccolo è stato trasferito presso l’ospedale Vecchio Pellegrini in condizioni molto gravi. Purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

Il bambino è deceduto durante il trasporto nel nosocomio. Il personale di polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto al piccolo di 4 anni.

Bimbo di 4 anni precipita da balcone di casa a Napoli, tanti i messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti sui social per omaggiare il piccolo. Intanto sono stati effettuati i rilievi del caso: sotto sequestro l’area circostante dove è caduto il piccolo.

Intanto la polizia ha effettuato diversi rilievi per chiarire come sia avvenuta la caduta mortale del bimbo morto a 4 anni.