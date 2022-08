Attimi di terrore e violenza alla periferia di Città del Capo, dove un bimbo di 6 anni viene rapito in un Sudafrica che fa i conti con crimini seriali

Apprensione e paura per le sorti di un bimbo di 6 anni rapito in Sudafrica mentre andava a scuola, i media spiegano che Shanawaaz Asghar è stato trascinato con la forza in un’auto da sei uomini tre dei quali armati a Città del Capo.

Il bambino frequenta la scuola Hidayatul Islam nel quartiere di Kensington e la polizia ha confermato il rapimento. Ma com’è andata?

Bimbo di 6 anni rapito in Sudafrica

Lo ha spiegato la madre: la donna stava accompagnando i tre figli a piedi quando un’auto color argento si è accostata e dal veicolo sono balzati fuori sei uomini, di cui tre armati, prendendo il piccolo e fuggendo a razzo. La famiglia di Shanawaaz è originaria del Pakistan e si è trasferita in Sudafrica 11 anni fa.

Andrè Traut, portavoce della polizia, ha spiegato: “Le indagini in corso sono delicate, non abbiamo ulteriori informazioni sull’incidente”.

Una vera escalation di rapimenti

La provincia del Capo è preda di una vera escalation di rapimenti, pare ad opera di bande xosa che provengono dagli sconfinati ghetti della zona. Nel 2021 in tutto il paese ci sono stati 3.306 sequestri denunciati. E nella zona metropolitana sempre di Città del Capo erano già stati rapiti una neonata, un imprenditore di 69 anni liberato dopo 111 giorni e una giovane madre sequestrata il 23 maggio e ritrovata da una ronda di quartiere tre settimane più tardi.