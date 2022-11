Gianluca, un bimbo di 10 mesi, non ce l'ha fatta. Una febbre improvvisa ha messo fine alla sua vita. È morto in ospedale.

Rovigo piange il bimbo di 10 mesi morto a causa di una febbre improvvisa. I genitori, i familiari e coloro che hanno conosciuto la piccolissima vittima sono distrutti dal dolore.

Bimbo morto a 10 mesi per una febbre alta improvvisa, la famiglia: “Sei stato un raggio di sole”

Gianluca tra due mesi avrebbe compiuto un anno, ma purtroppo non è riuscito ad arrivarci. Il piccolo era nato con un difetto: un ritardo di crescita. I familiari e i medici non si sono mai arresi ed hanno iniziato una terapia per curare questo problema. Il 25 ottobre 2022, però, una febbre fulminante ha colpito Gianluca costringendolo al ricovero. La sua situazione era disperata ed i medici hanno fatto il possibile per salvarlo e tenerlo in vita, ma ogni tentativo è stato vano.

Il ricordo dei familiari e i funerali di Gianluca

I genitori lo ricordano come “un raggio di sole“. Il papà di Gianluca, Gabriele, come si legge su Rovigo in diretta, ha raccontato: “Ha vissuto il più possibile. Lo portavamo agli incontri con i nostri amici, aveva sempre un sorriso spettacolare e una sensibilità che anche se era tanto piccolo traspariva“. I funerali del piccolo Gianluca si sono svolti ieri, 1 ottobre 2022, presso il Duomo di Rovigo.