Bimbo di 7 anni trovato morto nella lavatrice del garage di casa

Era uscito per giocare senza farsi notare dal papà che stava dormendo: un bimbo di 7 anni è stato trovato morto nella lavatrice del garage di casa

Tragedia negli Usa, dove un bimbo di 7 anni è stato trovato è stato morto nella lavatrice del garage di casa. I media usa dicono che il piccolo Troy Khoeler era stato introvabile da ore dopo l’allarme lanciato da sua madre che era tornata dal lavoro e non lo aveva trovato in casa.

La tragedia si è consumata in Texas, nella contea di Harris.

Bimbo trovato morto nella lavatrice

La madre dei Troy era giunta a casa dopo il turno di notte in ospedale e non lo aveva trovato. Poco dopo le 4 del mattino la donna aveva svegliato il marito, poi dopo ricerche convulse in ogni stanza di casa, era scattato l’allarme alla polizia. Le ricerche sono durate per ore e la terribile scoperta è stata fatta nel garage di casa: Troy giaceva morto all’interno del cestello di una lavatrice a carica dall’altro situata nel garage.

Elettrodomestico sequestrato dalla polizia

Le cause oggettive della morte di Troy, che era stato adottato nel 2019, non sono ancora ufficiali. Bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico e dei rilievi sulla lavatrice, che è stata posta sotto sequestro, per sapere qualcosa di più certo e soprattutto ufficiale. L’ipotesi più accreditata è che il piccolo sia morto per anossia, mancanza di ossigeno, unitamente alla costrizione.