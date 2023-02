Bimbo morto a Torre del Greco, i messaggi della madre: "Non dorme, lo facciam...

Dopo le agghiaccianti parole della madre del bimbo morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, la Corte d’Assise ha chiesto la terza perizia psichiatrica nei confronti della donna di 41 anni.

Bimbo morto a Torre del Greco, i messaggi della madre: “Non dorme, lo facciamo schiattare?”

I legali della parte civile del processo non vorrebbero che si facesse un’altra perizia psichiatrica ma vorrebbero una condanna esemplare. Adalgisa Gamba, 41 anni, era stata trovata sulla spiaggia di Torre del Greco il 2 gennaio 2022 mentre aveva tra le braccia il corpo senza vita di suo figlio. Inizialmente gli inquirenti pensarono che la donna lo avesse annegato, ma non fu trovata acqua nei polmoni durante l’autopsia.

Il bimbo era stata ucciso in precedenza.

Le ricerche su internet e il messaggio inquietante

Il suo comportamento, dopo che la donna è stata individuata con il cadavere del figlio, non era di certo normale e per questo si sta cercando di capire se Adalgisa Gamba sia sul serio incapace di intendere e volere. Ci sarebbe poi l’aggravante della premeditazione dato che tra la cronologia delle ricerche della donna è comparsa anche la voce: “modalità per uccidere un bambino“.

Tra i messaggi con il marito ne è spuntato uno davvero inquietante che è il seguente: “Non dorme, forse ci vuole il ciuccio o vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?“.

Le parole del legale

Il legale della donna sta facendo di tutto per cercare di far comprendere alla giuria che il contesto in cui sono stati inviati i messaggi è stato completamente stravolto. All’Ansa, l’avvocato ha dichiarato:

“Va messo l’accento sugli emoticon che compaiono in questi messaggi, un accento che era stato completamente tralasciato. Quando dice “il bambino è brutto” le emoticon che seguono fanno comprendere che non si tratta di parole dette in un contesto violento.

Poi ha aggiunto: