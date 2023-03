Bimbo morto dopo circoncisione: la mamma confessa, ricercata un'altra donna

La mamma del neonato morto dopo una circoncisione fatta in casa ha confessato. Al momento un’altra donna risulta ricercata.

Bimbo morto dopo circoncisione: la mamma confessa

La mamma del neonato di 20 giorni morto durante una disperata corsa verso il Policlinico di Tor Vergata ha confessato. La donna, di origine nigeriana, avrebbe ammesso di aver fatto circoncidere il bambino in casa, a Colonna, nei Castelli Romani, da personale non qualificato. Rendendosi conto che qualcosa era andato storto, ha poi chiamato il numero di emergenza. La donna è scesa in strada con il neonato in braccio, chiedendo aiuto anche ad una pattuglia dei carabinieri, che ha poi scortato l’ambulanza fino al pronto soccorso. Purtroppo la corsa in ospedale si è rivelata inutile.

Una donna è ricercata

La morte del piccolo è stata causata da un’emorragia scaturita da una circoncisione rituale fatta in casa. Sulla vicenda la Procura di Velletri ha aperto subito un’indagine. Il sostituto procuratore di Velletri, Ambrogio Cassiani, ha disposto gli accertamenti necessari per determinare la causa esatta del decesso. La mamma del bambino ha ammesso la circoncisione e le ricerche sono in corso per trovare un’altra donna, che ha praticato l’intervento pur non essendo qualificata. La Procura starebbe procedendo per omicidio preterintenzionale ed esercizio abusivo della professione medica.