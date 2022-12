Bimbo morto dopo essere stato investito da un'auto: aveva 8 anni

La sera di Natale, nei pressi della zona rurale di Borgo Segezia, un bambino di 8 anni sul ciglio della strada è stato investito da un’auto.

Nonostante la corsa disperata in ospedale, per lui non c’è stato nulla da fare e purtroppo è deceduto poche ore dopo.

Incidente a Foggia: morto il bambino

Una tragedia ha travolto una famiglia di Borgo Segezia la sera di Natale 2022: un bimbo di 8 anni è stato investito da un’auto ed è morto. Alla guida dei veicolo vi era una donna che forse a causa della tarda ora e della scarsa illuminazione non è riuscita a frenare in tempo e ha travolto in pieno il piccolo, deceduto poche ore più tardi dopo una corsa disperata in ospedale.

Sulla vicenda stanno facendo i dovuti rilievi le forze dell’ordine e al momento sulla questione non è dato sapere di più.

L’incidente è avvenuto sulla statale 90, tra Foggia e Bovino, nella località conosciuta come Borgo Segezia, zona caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna. Dopo l’incidente il bambino è stato subito soccorso e portato in ospedale senza che per lui ci fosse purtroppo molto da fare: le sue condizioni sono apparse da subito disperate.

La donna che lo ha investito sarebbe rimasta in stato di shock.

Incidenti d’auto a Natale

Quella di Foggia non è l’unica tragedia avvenuta sulle strade italiane durante le feste di Natale: la sera del 25 dicembre anche sulla statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, sono scomparse due persone a causa di un grave incidente frontale.