Bimbo ricoverato ha bisogno di una trasfusione, la famiglia: “Solo sangue no vax”

Bimbo ricoverato a Bologna, il piccolo ha bisogno di una trasfusione: la famiglia pretende che il sangue sia no vax.

Il caso del bambino modenese ricoverato al Sant’Orsola di Bologna, che necessita di una trasfusione, è finita dinanzi al giudice tutelare. Il piccolo deve, inoltre, subire un intervento al cuore. I genitori, tuttavia, sono no vax. Sono d’accordo sulla trasfusione, ma pretendono che il sangue sia di donatori non immunizzati.

La famiglia del piccolo ha cercato di trovare no vax che accettino di sottoporsi alla trasfusione, ma si è vista il rifiuto da parte del nosocomio. La mamma e papà del bambino hanno quindi chiesto aiuto a un legale.

Come informa il Gazzettino di Modena, il caso è scoppiato quando i medici bolognesi sono stati informati che i genitori del bambino non avevano accettato che figlioletto venisse fatta una trasfusione con sangue proveniente da donatori immunizzati col vaccino anti Covid-19.

La madre e il padre del bambino avrebbero scatenato polemiche non solo in ospedale, ma anche sui gruppi e canali no vax. In alcune chat avrebbero lanciato un appello per reclutatare soggetti non immunizzati che accettino di sottoporsi alla trasfusione. Il Sant’Orsola ha fatto tuttavia sapere, tramite alcune dichiarazioni riportate da TgCom24: “Le donazioni di sangue devono seguire protocolli di legge molto rigidi e molto precisi, proprio per garantire sicurezza”.