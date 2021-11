Black Friday 2021: offerte smartphone

Il Black Friday sugli smartphone propone tantissime offerte e promozioni sul settore tecnologico con modelli all'ultima moda da non perdere.

Manca davvero pochissimo e la giornata dedicata alle spese folli sta per cominciare. Infatti, come vuole la tradizione, il mese di novembre è dedicato al Black Friday con vari sconti e articoli a prezzi ridotti. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire cosa sia il Black Friday, quando cade quest’anno e le offerte migliori relative agli smartphone.

Black Friday 2021

Tra poco più di una settimana cominciano gli sconti relativi al Black Friday 2021, un evento che è molto apprezzato dai consumatori. Un evento che nasce negli Stati Uniti, ma che è diventato di grande successo anche in Italia dove i consumatori ne approfittano per fare shopping in vista del Natale.

Infatti, il Black Friday è considerato il momento ideale per fare tantissime spese approfittando delle diverse offerte e promozioni che è possibile trovare sia negli e-commerce, come Amazon, ma anche nei negozi fisici. In occasione di questo evento, i negozi fisici e gli e-commerce propongono offerte a prezzi stracciati per accaparrarsi i migliori prodotti a disposizione.

Quest’anno il Black Friday su Amazon cade il 26 novembre 2021 e a partire dalla mezzanotte è possibile approfittare di offerte e articoli a prezzo scontato. Dura esattamente una giornata a cominciare dalla mezzanotte fino alle 23.59, ma già da alcuni giorni su Amazon è possibile approfittare di tantissimi sconti e promozioni davvero imperdibili.

Con il Black Friday, gli sconti non sono soltanto sugli smartphone, ma su tantissime altre categorie e accessori: dal mondo beauty sino alla salute e cura della persona, passando per il computer, i televisore, ma anche il giardinaggio, la moda e i prodotti per gli amici a quattro zampe. Bisogna affrettarsi e cominciare ad approfittarne.

Black Friday 2021: smartphone

Tra gli articoli del Black Friday di quest’anno, sono diverse le offerte sugli smartphone che sono tra i prodotti maggiormente venduti durante quest’evento. Il settore della tecnologia piace sempre molto e attira il maggior numero di consumatori attratti dall’ultimo modello di smartphone da avere a ottimi prezzi in occasione di questo evento.

Gli smartphone sono da sempre molto ambiti e una delle offerte maggiormente vantaggiose del periodo. Il mercato in questo campo offre tantissime alternative per cui non sempre risulta facile scegliere il prodotto maggiormente adatto alle proprie esigenze. Sono diversi i marchi da tenere in considerazione, tra cui Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO, ma anche One Plus e Motorola.

In occasione del Black Friday di quest’anno, Apple propone diverse offerte e sconti, a cominciare dall’iPhone 11, un modello molto apprezzato che, in occasione di questo evento, potrebbe subire un ulteriore calo. Sono prodotti dalle ottime prestazioni e dalla qualità elevata, per cui uno smartphone di questo marchio è l’ideale. Samsung offre sia prodotti di fascia bassa che altri modelli considerati veri e propri top di gamma.

I Galaxy A52 e A03 sono tra gli smartphone maggiormente gettonati in questo periodo. Per quanto riguarda i top di fascia, vi sono sicuramente i Galaxy e gli smartphone pieghevoli con chiusura a conchiglia. Xiaomi è un altro brand che offre ottimi sconti in occasione del Black Friday di cui approfittare.

Black Friday 2021 Amazon

Proprio in occasione del Black Friday, sebbene non sia ancora iniziato, sono diversi i modelli e le offerte di smartphone di cui approfittare. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano una serie di caratteristiche e informazioni sul prodotto. La classifica mette a disposizione i 4 migliori modelli di smartphone a prezzi vantaggiosi tra quelli più venduti e scontati.

1)Alcatel 1SE smartphone 4G dual sim

Uno smartphone con display da 6 pollici e sistema operativo Android. Un modello Alcatel dalla tripla fotocamera e batteria resistente per diverso tempo. La memoria è espandibile e disponibile nei colori verde e grigio. In vendita con lo sconto del 10%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Oppo A 15 smartphone

Uno dei pochi che permette di sbloccare lo schermo attraverso due metodi con riconoscimento volto e impronta digitale. Ha un triplo slot e 32 GB di memoria interna. Permette di usare qualsiasi app con una sola mano. Un super risparmio energetico, di colore nero. In vendita con il 19%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Xiaomi Redmi Note 10S Smartphone

Un modello con display Amoled, dalla ricarica rapida con fotocamera. Di colore grigio Un ottimo modello di smartphone dall’ottimo display e con una buona batteria. Ottime le recensioni e opinioni in merito. In vendita con il 17%.

4)Samsung Galaxy A12 smartphone

Uno smartphone dalla memoria di 32 GB di ottima qualità, con batteria che dura per più di un giorno, anche in base a quanto la si usa e al funzionamento. Durevole, resistente, molto leggero con la fotocamera che è rapida a scattare le fotografie e i selfie. Ha uno sconto del 3% e un prodotto Amazon’s Choice.

Insieme al Black Friday sugli smartphone, anche tante altre offerte sul mondo della tecnologia.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.