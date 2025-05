Nuovo blackout in Spagna: telefoni fissi, internet e numeri d’emergenza in ...

La Spagna è tornata a vivere disagi dopo il gigantesco blackout che ha colpito il Paese a fine aprile. Questa volta, il malfunzionamento ha interessato in particolare le linee telefoniche fisse, la rete internet e i numeri di emergenza 112, causando non pochi problemi alla popolazione e ai servizi di soccorso. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per capire le cause di questo nuovo episodio, che rischia di mettere a dura prova la sicurezza e la comunicazione nel Paese.

Nuovo blackout in Spagna: il precedente evento del 28 aprile

Il problema ha suscitato preoccupazione, soprattutto dopo il blackout elettrico che il 28 aprile ha colpito la penisola iberica. Le indagini tecniche sulle cause di quell’evento stanno dando priorità all’ipotesi di una sovratensione, come dichiarato dalla vicepremier e ministra della Transizione Ecologica, Sara Aagesen, in un’intervista a Onda Cero.

“Bisogna sapere cosa ha provocato questa sovratensione. Al momento non abbiamo certezza, e quindi non siamo arrivati alla causa finale“. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche un possibile malfunzionamento dei “tagliafuoco” del sistema, dispositivi progettati per isolare problemi e impedire che si propaghino nella rete.

Aagesen ha inoltre precisato che, sebbene l’ipotesi di un attacco hacker non sia esclusa, finora non sono emersi elementi concreti a supporto di questa pista. Riguardo al rischio di un nuovo blackout simile a quello di fine aprile, la ministra ha rassicurato:

“Siamo in condizioni di dire che l’operatore attualmente è in un sistema rafforzato, come se si trattasse di un antibiotico di ampio spettro per un paziente che ha qualcosa, somministrato per evitare che stia di nuovo male”.

Blackout in Spagna: telefoni fissi, internet e numeri d’emergenza ko, si indaga

Un’interruzione dei servizi telefonici fissi e del numero di emergenza 112 ha colpito alcune aree della Spagna, in particolare la Comunità Valenciana, nel sud-est, e la regione basca, nel nord del Paese. Secondo il sito Downdetector, che monitora i disservizi ai servizi aziendali, i problemi sono iniziati poco dopo le 2 del mattino. La maggior parte dei guasti, circa il 72%, ha riguardato il servizio di internet fisso, mentre il 18% dei segnalazioni riguarda la mancanza di segnale e il 10% segnala un blackout totale.

Secondo fonti di Telefónica, citate da Radio Cadena Ser, i disservizi derivano da lavori di aggiornamento della rete che hanno interessato servizi specifici in alcune aziende. Nelle zone coinvolte, l’impossibilità di chiamare il 112 ha spinto gli assessorati all’Interno della Comunità Valenciana e del Paese Basco ad attivare numeri alternativi per le emergenze.

Il guasto sarebbe stato risolto gradualmente e poco prima delle 10 il servizio di emergenza sarebbe tornato attivo in regioni come Valencia, Andalusia e Navarra.