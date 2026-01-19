Un attacco militare ha provocato significative interruzioni dell'energia elettrica nel sud dell'Ucraina, causando disagi estesi alla popolazione e ai servizi essenziali.

Un recente attacco delle forze armate ucraine ha provocato conseguenze devastanti nelle aree meridionali dell’Ucraina, attualmente sotto occupazione russa. Le autorità locali, sostenute da Mosca, hanno annunciato che oltre 200.000 abitazioni sono rimaste senza elettricità a seguito di un assalto mirato alle infrastrutture energetiche della regione.

Le conseguenze dell’attacco

Secondo quanto dichiarato da Yevgeny Balitsky, un funzionario nominato da Mosca, l’attacco ha avuto un impatto significativo sulla regione di Zaporizhzhia, dove sono stati registrati blackout in 386 località. Questo evento ha lasciato 213.000 cittadini senza corrente elettrica, creando notevoli disagi e preoccupazioni tra la popolazione.

Ulteriori danni nella regione di Kherson

Il governatore della regione di Kherson, nominato da Mosca, ha segnalato che un recente attacco ucraino ha danneggiato una sottostazione elettrica, causando interruzioni nella fornitura di energia in 14 città e 450 villaggi. Sono stati avviati lavori di emergenza per ripristinare l’energia elettrica in queste aree.

Situazione critica per l’energia in Ucraina

Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha subito incessanti attacchi da parte delle forze russe, con droni e missili che hanno preso di mira in particolare le strutture energetiche. Questa strategia ha portato a gravi interruzioni di corrente e riscaldamento, aggravando la situazione durante i rigidi inverni della regione.

Iniziative del governo ucraino

Di fronte a questa crisi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato una situazione di emergenza nel settore energetico. Ha annunciato l’avvio di iniziative per incrementare le importazioni di elettricità nel paese. “La condizione del nostro sistema energetico è complessa, ma stiamo lavorando instancabilmente per ripristinare i servizi in tempi brevi”, ha affermato Zelensky.

Risposte militari e perdite umane

Secondo le informazioni fornite dall’Aviazione ucraina, durante la notte tra sabato e domenica, la Russia ha lanciato un attacco con 201 droni, di cui 167 sono stati abbattuti. Tuttavia, queste azioni hanno portato alla morte di due persone, un tragico bilancio che evidenzia l’intensificazione del conflitto.

Il Ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto 63 droni ucraini nella medesima notte, segnalando un attacco che, secondo le autorità locali, ha causato diversi feriti. Questi eventi rappresentano un chiaro segnale dell’escalation della violenza e delle continue tensioni tra le due nazioni.

La situazione in Ucraina rimane tesa e complessa, con il conflitto che continua a influenzare drammaticamente la vita quotidiana delle persone e le infrastrutture vitali. L’instabilità perdurante rende difficile la ripresa delle normali attività quotidiane, mentre il clima di paura e incertezza persiste tra la popolazione.